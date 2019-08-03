Oyuncu Cengiz Sezici yaşamını yitirdi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici yaşamını yitirdi.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici yaşamını yitirdi.

CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?

Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatro ile oyunculuğa ilk adımı attı. 1977 yılında 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle sinema sektörüne girdi. Kış Çiçeği adlı sinema filmindeki rolü ile 1996 yılında 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü aldı. Sezici, 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'teki Çatal Niyazi karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Birçok dizi ve filmde rol aldı.