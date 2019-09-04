Oyun parkında ölüme soruşturma

Mersin'de bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterle oynarken akıma kapılan 5 yaşındaki çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterle oynarken akıma kapılan 5 yaşındaki çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

30 Ağustos'ta doğum gününü kutlamak isteyen Zafer Tan (45), eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitti.

Aile yemek yediği sırada, çocukları restorandaki oyun alanında oynamaya başladı.

Oyuncak helikoptere binen Duru Tan, elektrik akımına kapıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili, ailenin de şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Restorana giden jandarma ekipleri, parkta ve elektrik kaçağı olduğu iddia edilen oyuncakta inceleme yaptı.