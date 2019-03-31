Oylar sayılmaya devam ediyor: Sonucu yakın olan iller...

Sayımların devam ettiği Bilecik ve Kırşehir'de mevcut sonuçlara göre CHP birinci parti. Çekişmeli illerden Van'daysa HDP ilk sırada görünüyor.

2014 seçimlerinde AKP'nin elinde olan Bilecik, mevcut sonuçlara göre bu seçimde CHP'nin eline geçti.

Sayımların devam ettiği Bilecik'te CHP, AKP'den 10 puan önde görünüyor.

Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken, görünen sonuca göre 31 Mart seçimlerinde şehir el değiştirecek.

KIRŞEHİR’DE DE CHP ÖNDE

Kırşehir’de 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları merak ediliyor.

Gelen son dakika haberine göre; Kırşehir’den resmi olmayan sonuçlara göre CHP önde.

VAN'DA HDP İLK SIRADA

Van Büyükşehir Belediyesi seçiminde ilk sonuçlara göre, HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı yüzde 48.25 ile önde.

AKP'nin adayı yüzde 43.24 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor

ERZİNCAN'DA BİRİNCİ PARTİ MHP

Açılan sandıklara göre Erzincan'da ilk sırada MHP görünüyor.

MHP adayının peşinden ikinci sırada AKP, üçüncü sırada CHP adayı geliyor.

KARS'TA AYHAN BİLGEN ÖNE GEÇTİ

HDP adayı Ayhan Bilgen, MHP adayını geçerek Kars'ta ilk sıraya geldi.

Mevcut sonuçlara göre HDP adayı ilk sıradayken, MHP adayı ikinci, CHP adayıysa üçüncü sırada.