Öykü Arin'e nakledilen ilik tutmadı

İzmir'de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirilirken, nakledilen iliğin tutmadığı açıklandı.

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile mücadele eden Öykü Arin'in (4) annesi Eylem Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı.

Öykü için yeniden nakil süreci başlatılırken, baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledilecek.

"Öykü Arin'e Umut Ol" adlı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış ilik olduğu, bu iliklerden birinin Öykü Arin'e uyabileceği ve çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.