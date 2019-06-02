Öykü Arin için ikinci ilik nakli süreci başladı

İzmir'de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin tutmadığı Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli süreci başladı.

Kasım 2018'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve bir buçuk ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı 4 yaşındaki Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı.

Baba Çağdaş Yazıcı'dan alınan kök hücrelerin Öykü Arin'e nakil süreci iki gündür devam ediyor.

Eylem Şen Yazıcı, Öykü'nün kendisinden nakil olduğunu, önce yüzde 98'lerde uyum sağladığını ancak bu oranın gün geçtikçe düşerek naklin başarısız hale geldiğini ifade etti.

Yazıcı, "Babadan nakil olmaya başladı. Umutla bekliyoruz. Bu nakil süreçleri hayati tehlikesi olan süreçler. Yaşaması çok zor. Türkiye'de yeterli sayıda sistemde kök hücre bağışı olmuş olsaydı bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Almanya'da 7 milyon, Türkiye'de 350 bin donör var. Türkiye'de çocukların sağlığı ve geleceği için önemli bütçe ayrılması lazım. İki ayda 150 bin kişiye ulaştık. Sağlık Bakanlığı bir yılda bu ülkenin ihtiyacı olan kök hücre sayısına ulaşabilir. Öykü Arin üçüncü nakil ihtiyacı olursa, ikincisi tutmazsa yabancı bir donörden başka şansı kalmıyor. Herkes üzerine düşeni artık yapmalı. Donör olun, umut olun. Yeterli düzeyde kök hücrenin bu sisteme girmesi gerekiyor. Türkiye'de 4 milyon kök hücre bağışçısının olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun, "Öykü Arin'in sağlık durumu iyi. Ciddi bir sıkıntısı yok. Naklin tutup tutmadığı en erken iki hafta, en geç bir ay içerisinde belli olacak" dedi.