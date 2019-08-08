OYAK, British Steel'i almak istiyor

Financial Times gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in batık İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak istediğini yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding'in batık İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak istediğini öne sürdü.

Gazeteye konuşan ve isimlerinin yazılmasını istemeyen iki kaynak, Ataer Holding'in konuyla ilgili İngiliz hükümetiyle pazarlık yaptığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kaynaklardan biri, Ataer Holding'in satışın ardından İngiliz hükümetinin bazı finansal kolaylıklar sağlaması talebiyle geldiğini fakat bunun şirketlere devlet yardımını kısıtlayan AB kurallarına karşı gelmesi nedeniyle zorluk oluşturduğunu söyledi.

Mayıs ayında iflas eden British Steel için bir alıcı aranıyordu.

Gazeteye konuşan kaynaklar British Steel'i almak için bir İngiliz şirketi olan Liberty House'un da teklif verdiğini yazdı.

Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi beklenirken, satışın siyasi özü nedeniyle bunun kolay bir karar olmayacağı belirtiliyor.

British Steel'in İngiltere'de 5 bin civarında çalışanı bulunuyor.

Ataer Holding, Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi. Financial Times, bu satışın gerçekleşmesi durumunda Erdemir'in de daha fazla sayış kanalı bulacağını yazdı.

Daha önce basında yer alan haberlerde British Steel'i Erdemir'in almak istediği aktarılmıştı.