Oya Berberoğlu'ndan eylem kararı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebinin reddedilmesi sonrası eşi Oya Berberoğlu eylem kararı aldı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebinin bir kez daha reddedilmesi sonrası eşi Oya Berberoğlu eylem kararı aldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Oya Berberoğlu şunları söyledi:

Enis Berberoğlu, hakkında tahliye kararı verilmezse bir eylem yapacağını duruşma öncesinde kendisi gibi gazeteci olan eşi Oya Berberoğlu'na söylemişti. Ancak, buna hiç gerek kalmayacağına, Yargıtay'ın lehte karar vereceğini bekliyorlardı. Bundan sonrasını Oya Berberoğlu'ndan dinliyorum:

– Biz kendimizi her olasılığa hazırladık. Hukuki süreçte tek yolumuz kalıyor Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurup sonuç beklemek. Buradan da bir sonuç çıkmazsa artık çare, iç hukuk yolları tükeneceği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmaktır.

– Ben ne 17. Dairenin, ne de AYM'ye yapacağımız başvurunun sonucunu beklerim. 2,5 yıldır bekliyorum, daha fazla beklemeyeceğim. Ben de önümüzdeki günlerde Yargıtay'ın önüne gidip nöbet tutarım, konuşurum. Bireysel olarak bunu yapmaya karar verdim.

– Enis'e de eylem yapacağımı söyledim. Başvuru yapıldıktan sonra ne Enis'i ne de avukatları dinleyeceğim. Eylem yapacağım o kadar. Çünkü yeterince bekledim, artık yeter.ü

– Biz başkaları gibi değiliz. Direnerek, savaşarak haksız alıkoymanın giderilmesi için çabalayacağız. İnşallah, Yargıtay 17. Daire, Anayasayı uygular, hukukun üstünlüğünü gözetir. Yahut da AYM gereğini yapsın ve hukuksuz biçimde tutulan eşimi çıkarsınlar.