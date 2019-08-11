Oy yoksa park da yok: Parkı teslim etmekten vazgeçtiler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 10 milyon lira harcayarak Kırşehir'de yaptığı Aşıkpaşa Tabiat Parkı, devir anlaşmasına rağmen Kırşehir Belediyesi’ne verilmedi. CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 'Bakanlık gerekçesiz olarak anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi. Seçimi kaybedince fikirlerini değiştirdiler sanırım' dedi.

Kırşehir'de 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alanın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığı'na devredileceği duyurulmuştu.

Resmi sosyal medya hesabından “Doğa Koruma ve Killi Parklar Genel Müdürlüğü’müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nı Kırşehir Belediye Başkanlığı’mıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye duyurulan park, belediye CHP’ye geçince teslim edilmedi.

TAKSİT ÖDENMESİNE RAĞMEN PARKI TESLİM ETMEDİLER

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Bakanlığın milyonlarca lira harcadığı Aşıkpaşa Tabiat Parkı, anlaşmaya göre yıllık 88 bin lira karşılığında belediyeye devredilecekti. 31 Mart seçimlerinde Kırşehir’i alan CHP’li Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ilk taksit olarak yatırılması gereken 17 bin lirayı bakanlığa ödediklerini ancak parkın belediyeye teslim edilmediğini söyledi.

BELEDİYE CHP'YE GEÇİNCE VAZGEÇTİLER

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bakanlığın anlaşmaya uymadığını belirterek, “Böyle bir parkı vatandaşların hizmetine bir an önce sunmak için gereken parayı yatırdık. Ancak bakanlık gerekçesiz olarak anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi. İptal kararı bize ulaştığı gün, AKP Milletvekili Mustafa Kendirli bana parkın son durumu ile ilgili sorular sordu. Bu çok manidar bir durum. Sanırım seçimi kaybedince parkı vermekten vazgeçtiler. Bu yapılan Kırşehir halkını cezalandırmaktır” diye konuştu.