Oy ve Ötesi seçim tutanaklarındaki tutarsızlıkları açıkladı

Oy ve Ötesi, 24 Haziran seçimlerinde sandık tutanaklarında yaşanan usulsüzlüklere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamanın ilgili bölümü şöyle:
"Yurt içinde kurulan toplam180.065 sandıktan, Cumhurbaşkanı seçimi için 49.415 adet (%27,4) ve milletvekili genel seçimi için 51.631 adet (%28,7) tekil tutanağın T3 sistemimiz içerisinde teyit edilmesi sonucunda şu ana kadar bulunan uyuşmazlıklar aşağıdaki gibidir:
● Cumhurbaşkanı seçimi için 194 sandıkta kullanılan 7.042 oyun dağılımında uyuşmazlık tespit edilmiştir.
Bu oy adedinin, Türkiye genelindeki toplam geçerli oy adedine oranlandığında, etkisi %0,015’tir.
● Milletvekili genel seçimi için 1.110 sandıkta kullanılan 80.019 oyun dağılımında uyuşmazlık tespit edilmiştir.
Bu oy adedinin, Türkiye genelindeki toplam geçerli oy adedine oranlandığında, etkisi %0,16’dır.
Milletvekili genel seçimi bakımından tespit edilen tutarsızlıklar, itiraz süresi dolmadan, siyasi partilerle paylaşılmıştır.