Oy ve Ötesi seçim tutanaklarındaki tutarsızlıkları açıkladı

24 Haziran günü 40 bine yakın gönüllü ve bin avukatla sandık başında olduğunu duyuran Oy ve Ötesi, seçim sonuçlarında tespit ettiği usulsüzlükleri açıkladı.

Oy ve Ötesi, 24 Haziran seçimlerinde sandık tutanaklarında yaşanan usulsüzlüklere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamanın ilgili bölümü şöyle: "Yurt içinde kurulan toplam180.065 sandıktan, Cumhurbaşkanı seçimi için 49.415 adet (%27,4) ve milletvekili genel seçimi için 51.631 adet (%28,7) tekil tutanağın T3 sistemimiz içerisinde teyit edilmesi sonucunda şu ana kadar bulunan uyuşmazlıklar aşağıdaki gibidir: ● Cumhurbaşkanı seçimi için 194 sandıkta kullanılan 7.042 oyun dağılımında uyuşmazlık tespit edilmiştir. Bu oy adedinin, Türkiye genelindeki toplam geçerli oy adedine oranlandığında, etkisi %0,015’tir. ● Milletvekili genel seçimi için 1.110 sandıkta kullanılan 80.019 oyun dağılımında uyuşmazlık tespit edilmiştir. Bu oy adedinin, Türkiye genelindeki toplam geçerli oy adedine oranlandığında, etkisi %0,16’dır. Milletvekili genel seçimi bakımından tespit edilen tutarsızlıklar, itiraz süresi dolmadan, siyasi partilerle paylaşılmıştır.