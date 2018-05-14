Oy pusulasında birinci sırada yer alacak İnce: Allah'ın takdiri

24 Haziran seçimlerinde oy pusulasının ilk sırasında yer alacak olan Muharrem İnce, 'Adaylık sıralamasında Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesindekri mitingin ardından Konya'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı.

Burada bir konuşma yapan İnce, ''Az önce Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralamasında Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin barışa, huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız'' diye konuştu.