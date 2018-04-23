Oy kullanma saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin aldığı iki karar dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AKP, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seçime girebileceği belirtildi.

Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.