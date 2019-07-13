Otomotiv üretimi yüzde 13 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de toplam üretim bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 735 bin 62 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 12 düşüşle 492 bin 700 oldu. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 745 bin 632 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak iç pazardaki daralma kaynaklı olarak ticari araç üretimindeki daralma da sürdü. Ocak-haziran döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 15 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 30, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 seviyesinde geriledi.

OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 45 KÜÇÜLDÜ

Bu yılın ocak-haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalarak 200 bin 901 oldu. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 43 azalarak 156 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 50 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56 azaldı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam otomobil satışları yüzde 43, ithal otomobil satışları yüzde 52 ve yerli otomobil satışları yüzde 26 azaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2019 yılı ocak-haziran döneminde yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.