Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.7 daralarak 195 bin 144 seviyesine geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu.

Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16.36 azaldı.

Otomobil satışları bu yılın haziran ayında geçen senenin haziran ayına göre yüzde 12.62 gerileyerek 36 bin 24 adet oldu. Haziran 2018'de 41 bin 225 otomobil satışı yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarı da söz konusu dönemde yüzde 32.08 daralarak 6 bin 664 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 9 bin 812 hafif ticari araç satılmıştı.