Otomobil satışı yüzde 63 azaldı

2019 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,36 azaldı ve 15.398 adet oldu. Geçen sene 42.024 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distirbütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,53 azalarak 213.071 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk yedi ayında 406.082 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre %45,96 oranında azalarak 171.776 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 317.894 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %53,17 azalarak 41.295 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 88.188 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %63,36 azaldı ve 15.398 adet oldu. Geçen sene 42.024 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Temmuz ayına göre %76,39 azaldı ve 2.529 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.710 adet satış yaşanmıştı.