Otobüste iki liseliyi taciz eden şahıs: Etek giymişlerdi, şeytana uydum!

Karaman'da otobüste iki liseli öğrenciyi taciz eden şahıs mahkemedeki ifadesinde 'Etek giymişlerdi, şeytana uydum' dedi. Şahıs tutuklandı.

Karaman’da iki lise öğrencisini otobüste taciz edip “Şeytana uydum” diyen 36 yaşındaki Mustafa Uyar tutuklandı.

DHA’nın haberine göre olay 24 Aralık Pazartesi günü belediye otobüsünde meydana geldi. Lise öğrencisi iki kız çocuğu, bağırdı ve Uyar’ın kendilerine dokunarak taciz ettiğini anlattı. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip polise haber verdi. Polis, Mustafa Uyar’ı gözaltına aldı.

Uyar, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: “Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım.”

Uyar tutuklandı.