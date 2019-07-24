Otobüste gizli fotoğraf çekimine 2 yıl hapis cezası

İstanbul'da toplu taşıma aracında yolculuk yapan bir kadının fotoğraflarını gizlice çeken M.O., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli’de toplu taşıma aracına binen genç kadın, koridor kısmında oturdu. Bir süre sonra uyumaya başladı. Tartışmalar üzerine uyandı. Bir yolcunun sanığın telefonunu almaya çalıştığını fark etti.

GÖĞÜS KISMININ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI BULUNDU

Daha sonra sanık tarafından kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendi. Otobüse polis çağırıldı. Yapılan incelemede, M.O.’nun telefonunda genç kadının gizlice çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Habertürk‘ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğini söyledi.

ERTELEME VE İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanık M.O.’yu ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indirim uygulamadı.