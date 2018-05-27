Otobüs şoförüyle kavga eden Burak Yılmaz hakkında karar verildi

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz’ın tartıştığı otobüs sürücüsünü tehdit ettiği iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılında Nişantaşı’nda yol tartışması yaşadığı otobüs şoförü ile kavga etmişti. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yılmaz’ın otobüse girerek şoför ile tartıştığı, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldığı görülmüştü.

Gündem oluşturan olayın ardından sürücü Orhan Çimen’in şikayeti üzerine Yılmaz hakkında "tehdit ve hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Yılmaz hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılıkça verilen takipsizlik kararında, Burak Yılmaz’ın şoför Orhan Çimen’i tehdit ettiğine ya da hakaret ettiğine dair somut delil olmadığı, dinlenen tanığın da küfür ya da hakaret duymaması ve güvenlik kameralarına yansıyan bir delil de olmadığı aktarıldı.