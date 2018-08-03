Otobüs firmalarına ilişkin önemli düzenleme: Yolcular e-devlet'e kaydedilecek

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle birlikte tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor.

Ulaştırma Bakanlığı, otobüs firmalarına ilişkin kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor.

Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilecek.

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre, Bakanlık, 1 Ocak 2019’da devreye almayı planladığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ni (U-ETDS) 2 ay öne çekerek kasımda başlatıyor. Türkiye genelinde yapılan toplantılarla yeni sisteme ilişkin yolcu ve turist taşıyan işletmeler bilgilendirildi.

Sistemle, Türkiye genelindeki otobüs taşımacılığı yapan tüm işletmelerin taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor. Bundan sonraki süreçte otobüs işletmeleri taşıdıkları yolcuların kimlik numaraları ile isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alacak. Otobüste ismi sisteme işlenmemiş yolcular veya otobüsteki yolcunun ismi sistemdeki kişiyle eşleşmediği durumlarda ve sisteme işlenen yolcudan fazlası olduğu durumlarda işletmelere cezalar kesilecek.

Öte yandan yeni sistemle birlikte başkasının yerine de bilet alma ve yol üstünde yolcu toplama yasaklanıyor. Buna göre, otobüs şirketleri başkası adına ikinci bir şahsa bilet satamazken güzergah üzerindeki bilet satış yerleri dışında da yolcu alamayacak. Şirketlerin e-Devlet’e işlediği isimleri polis kontrol edebilecek.