Otobüs çamur olmasın diye gazete serdi, Erdoğan fotoğrafı var diye ifade verdi...

Çamur olmasın diye otobüsün basamaklarına gazete seren şoför, gazetede Erdoğan'ın fotoğrafı olduğu için Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ihbarlarına ilginç bir örnek daha eklendi. Ankara’dan Burdur’a giden bir yolcu, otobüsün merdivenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafı bulunan gazete sayfasını koyan şoförden şikayetçi oldu. Birgün'ün haberine göre, polis merkezinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifadesi alınan R.K., otobüsü temizledikten sonra basamağa gazeteyi kendisinin koyduğunu, ancak peronda tanımadığı bir kişinin gazeteyi düşürdüğünü, tekrar basamağa serdiğini, kendisinin Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Şoför R.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.