Otelini satan Ferit Şahenk dev limana teklif verdi

Doğuş Grubu, Alimos Limanı ihalesine Yunanistan’da birçok projede ortaklık yaptığı Lamda ile oluşturduğu Lamda Dogus Marina Investment SA adlı konsorsiyumla girecek.

Balkanlar’ın en büyük limanı Yunanistan’daki Alimos’un satışında geri sayım başladı. Geçmiş yıllarda özelleştirme kapsamına alınan ancak satışına son anda vize çıkmayan Alimos Limanı için üç teklif verildi.

Yunanistan Özelleştirme İdaresi’nin (TAIPED) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre üç teklif arasında Doğuş Grubu da bulunuyor.

YUNAN ORTAKLA GİRECEK

Finans Gündem'den Cömert Yıldız'ın haberine göre, yapılandırma nedeniyle bankalarla masaya oturan Doğuş Grubu, ihaleye Yunanistan’da birçok projede ortaklık yaptığı Lamda ile oluşturduğu Lamda Dogus Marina Investment SA adlı konsorsiyumla girecek.

İhaleye teklif verecek 3 konsorsiyum ve şirket arasında ise Yunan Aktor Concessios SA şirketi ve Aviareps-Cosmos ortaklığı var. İhaleyi kazanan şirket, Alimos’u 40 yıllığına işletecek.

Geçen yılki ihaleye Koç Grubu'nun da Aktor Concessios SA şirketiyle birlikte girdiği haberleri basında yer almıştı.

