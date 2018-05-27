ÖSYM'de yeni skandal: Sınav iptal oldu

ÖSYM'nin Ankara'da yaptığı 'Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı', yetkililer e-sınav sistemini çalıştıramadığı için iptal edildi. Ülkenin çeşitli yerlerinden sınav için gelen adaylar durumu protesto etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yapılmaya çalışıldı.

Odatv'nin haberine göre, yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı sınavın “e-sınav” olarak yapılacağı duyuruldu.

Ancak, Ankara’da sınav yarıda kesilerek iptal edildi.

Yetkililer, e-sınav yapılacak olan sistemi kullanmayı başaramadı. Açılan sistem, sınavın ortası tekrar kapandı. ÖSYM, en sonunda Ankara’daki sınavı iptal etti.

Sayıştay sınavına girebilmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Ankara gelenler ise, sınavın iptal edilmesine tepki gösterdi. Sınava girenler, iptal kararının ardından salonlardan böyle çıktılar ve ıslıklarla ÖSYM 'yi protesto ettiler.