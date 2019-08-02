ÖSYM umut ticaretinden 377 milyon lira kazanmış

ÖSYM’nin son 4 yılda Maliye Bakanlığı’na aktardığı toplam 'kâr' 377 milyon TL’ye ulaşırken, bu adeta bir kutlama konusuna çevrildi. Oysa bu miktar umut ticaretinin 4 yıldaki boyutunu gösteriyor.

ÖSYM, her yıl milyonlarca kişinin katıldığı onlarca sınav yapıyor. 2019 yılı programında KPSS, Yükseköğretime giriş, Kurum sınavları, dikey geçiş, denklik, lisansüstü eğitim, TUS gibi alanlarda olmak üzere 42 sınav yapılacağı belirtilmiş.

Sınavlara katılanların çok büyük bir bölümünün işi yok ya iş arıyor ya üniversiteye girmeye çabalıyor. Hemen hepsi ailelerinin gelirine muhtaç. Çoğunun ailesi yoksul; sınav ücretleri onlar için büyük bir yük.

Bir örnek verelim: 2019 yılında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (her bir oturum için) 75 lira; Alan Bilgisi sınavları (her bir oturum için) 50 lira sınav ücreti alınması öngörüldü.

İşsiz bir gencin ailesinden bu tutarlarda para istenmesi umut ticaretinden başka bir anlama gelmez.

ÖSYM’nin 4 yıl boyunca hiç zam yapmamış olmasına karşın 4 yılda 377 milyon lira kar etmiş olması kutlanacak bir davranış değil. Umut ticaretinin 4 yıldaki boyutunu gösterir ancak.

ÖSYM’nin; “elde edilen paralar Devlete aktarılıyor” gerekçesini öne sürerek haksızlığa yol açan uygulamalarını savunmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu gerekçe ancak soyguna haklılık vermek amacıyla kullanılabilir. Vergilerden, özelleştirmelerden, satılan kamu mallarından ve Devletin tüccar gibi davranması sonucunda elde edilen gelirler de Devlete aktarılıyor.