ÖSYM sınav yasaklarını esnetiyor

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ana kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve türban için kullanılan toplu iğne ile sınava girmenin artık serbest olduğu duyuruldu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka ile girmek serbest olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlarda şu ana kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve türban için kullanılan toplu iğne ile sınava girmek artık serbest.

Ancak diğer yasaklar sürüyor. Örneğin, her türlü delici kesici alet, ateşli silah,cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar sınav merkezlerine alınmayacak. Sınavların yapıldığı binalara girişte aday ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranmaya devam edecek.