ÖSO'dan 'Menbiç' açıklaması: Yoğun ateş altına alacağız

TSK ile birlikte Menbiç operasyonunda yer alacağı belirtilen ÖSO'dan Seyf Ebubekir, 'Münbiç’i yoğun ateş altına alacağız. Gerektiğinde tüm birlikleri Münbiç’e kaydıracağız. İlk aşamada 1200 bordo bereli askerle oraya sızacağız' dedi.

TSK ile birlikte Menbiç'e operasyon hazırlığı yapan ÖSO'nun bir "komutanından" AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'a açıklamalar geldi.

Haberde "ÖSO komutanı" olduğu belirtilen Seyf Ebubekir'in “Münbiç’i yoğun ateş altına alacağız. Teröristlerin bölgeden kaçış yapabileceği noktaları da belirledik. Gerektiğinde tüm birlikleri Münbiç’e kaydıracağız. İlk aşamada 1200 bordo bereli askerle oraya sızacağız. Münbiç’e açılan cephe hatlarından aynı anda giriş yaparak teröristleri bozguna uğratacağız" açıklamalarına yer verildi.

TSK'dan son günlerde bölgeye yoğun bir askeri sevkiyat yapılırken, dün Suriye ordusunun Menbiç'in batısındaki Arimah'a girdiği açıklanmıştı.