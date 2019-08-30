ÖSO yanlısı gruplar sınır kapısını yıktı, havaya ateş açıldı

Hatay sınırında bulunan Bab Al-Hava sınır kapısının önünde bir araya gelen ÖSO yanlısı gruplar toplu halde sınırı geçmeye çalıştı, engelleme nedeniyle 'Hain Türk ordusu' sloganları attı. Kapıya yüklenilmesi sonrası sınır kapısı yıkılırken, TSK birlikleri gaz bombasıyla müdahale başladı, havaya ateş açtı.

Hatay sınırında bulunan Bab Al-Hava sınır kapısının Suriye tarafında yüzlerce kişi “Hain, Türk ordusu hain” sloganı attı, sınır kapısını yıktı.

ÖSO ve Nusra yanlısı olduğu belirtilen grupların tekbir getirerek toplu halde sınırı geçmeye çalıştı.

TSK sınır birlikleri, tekbir getiren ve kapıya yüklenen grupları, gaz bombası ve TOMA ile dağıtmaya çalıştı.

Sınır kapısının yıkılması ile birlikte, TSK sınır muhafızlarının müdahalesi başladı.