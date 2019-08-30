ÖSO yanlısı gruplar sınır kapısını yıktı, havaya ateş açıldı

Hatay sınırında bulunan Bab Al-Hava sınır kapısının Suriye tarafında yüzlerce kişi “Hain, Türk ordusu hain” sloganı attı, sınır kapısını yıktı.
ÖSO ve Nusra yanlısı olduğu belirtilen grupların tekbir getirerek toplu halde sınırı geçmeye çalıştı.
TSK sınır birlikleri, tekbir getiren ve kapıya yüklenen grupları, gaz bombası ve TOMA ile dağıtmaya çalıştı.
Sınır kapısının yıkılması ile birlikte, TSK sınır muhafızlarının müdahalesi başladı.
Sınır kapısının, öso ve nusra taraftarlarınca yıkılmasının hemen öncesipic.twitter.com/obSMooWKXu
— tahtakuşlar (@taylieli) August 30, 2019