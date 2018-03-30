ÖSO Türkiye'den 'şehitlik' ve 'gazilik' unvanı istiyor

AKP'nin ÖSO'yla işbirliği kantarın topuzunu kaçırmış durumda. Silahlı, cihatçı militanlardan oluşan ÖSO, şimdi de Türkiye'den "şehitlik" ve "gazilik" unvanlarıyla birlikte bakım, maaş gibi talepler sıralıyor.

TSK'yle Cerablus ve Afrin operasyonlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları, Türkiye'den "gazilik" ve "şehitlik" unvanı istiyor.

Karar'ın haberine göre, ÖSO'nun 916 elemanı Afrin ve Cerablus operasyonlarında öldü. Erdoğan’ın kendilerini ‘Kuvayi Milliye’ye benzeterek teşekkür ettiğini hatırlatan ÖSO'cular, Fırat Kalkanı sırasında konuşulan "gazilik, şehitlik" düzenlemesinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor. ÖSO çatısı altında Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler de bulunuyor.

ÖSO kaynakları, birçoğu ailesiyle Türkiye’de yaşayan militanların operasyonlara katılmalarının ardından yaklaşık 600 TL maaş aldıklarını, tedavilerinin karşılandığı ancak yaralananlar ve ölenler için düzenleme yapılmasının manevi anlamda kendilerine büyük destek olacağını, maddi olarak da buna ihtiyaçları olduğunu savundu.

'ÖSO ŞEHİTLERİ...'

Erdoğan, 21 Mart’ta AKP'li milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ölen ve yaralanan ÖSO'lular için düzenleme sinyali vermişti. Erdoğan “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu konuda destekleyici bir takım kararlar alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından açıklanan bildiriye de ilk kez ÖSO "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler’den müteşekkil" tanımlamasıyla girdi.