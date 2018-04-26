Osmanlı propagandası ve kafa kesmek değil, kent yağmasını anlatmak sakıncalıymış

Bu cuma günü vizyona girecek olan 'Ev Kira Semt Bizim' adlı filme AKP sansürü geldi. Patronların hükümetle beraber semtleri, şehirleri nasıl yağmaladıklarını anlatan filme 'çocuklar için uygun olmayan davranışlar içerdiği' öne sürülerek 18 yaş sınırı getirildi. Film ekibinden karara büyük tepki gelirken, seyircilere de AKP sansürüne karşı çağrıda bulunuldu.

Devrimden Sonra ve Yolculuk filmleriyle tanıdığımız Bağımsız Sinema Merkezi, eğlenceli bir semt komedisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, AKP'den filme sansür geldi.

27 Nisan'da vizyona girecek olan "Ev Kira Semt Bizim" adlı filme "şiddet ve çocuklar için uygun olmayan davranışlar içerdiği" öne sürülerek 18 yaş sınırı getirildi.

"AKP, filmimizi gençlerin izlemesini yasakladı!" başlıklı bir açıklama yapan BSM, "Televizyonlarda her gün, değil gençlerin, çocukların televizyon başında olduğu saatlerde Osmanlı propagandası yapmak adına kafa kesenler, her türlü rezilliğe ve utanmazlığa izin ve destek verenler, bizim ne sözlü ne de fiziksel şiddet içeren, halkın o görkemli ve güzel Haziran direnişinden esinlenen, patronların hükümetle beraber semtlerimizi, şehirlerimizi nasıl yağmaladıklarını anlatan filmimize yasak koymasaydı zaten şaşardık!" ifadelerini kullandı.

"Çocukları gerici vakıflara teslim edip tecavüzcüleri aklayanlar, işçi cinayetlerine sessiz kalıp, işçi katili patronların sırtını sıvazlayanlar filmimize destek verecek değildi ya! Elbette köstek olacaklar. Açıkça ifade ediyoruz; Bu karar tamamen siyasidir!" denilirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı: