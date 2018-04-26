Osmanlı propagandası ve kafa kesmek değil, kent yağmasını anlatmak sakıncalıymış

Devrimden Sonra ve Yolculuk filmleriyle tanıdığımız Bağımsız Sinema Merkezi, eğlenceli bir semt komedisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, AKP'den filme sansür geldi.
27 Nisan'da vizyona girecek olan "Ev Kira Semt Bizim" adlı filme "şiddet ve çocuklar için uygun olmayan davranışlar içerdiği" öne sürülerek 18 yaş sınırı getirildi.
"AKP, filmimizi gençlerin izlemesini yasakladı!" başlıklı bir açıklama yapan BSM, "Televizyonlarda her gün, değil gençlerin, çocukların televizyon başında olduğu saatlerde Osmanlı propagandası yapmak adına kafa kesenler, her türlü rezilliğe ve utanmazlığa izin ve destek verenler, bizim ne sözlü ne de fiziksel şiddet içeren, halkın o görkemli ve güzel Haziran direnişinden esinlenen, patronların hükümetle beraber semtlerimizi, şehirlerimizi nasıl yağmaladıklarını anlatan filmimize yasak koymasaydı zaten şaşardık!" ifadelerini kullandı.
"Çocukları gerici vakıflara teslim edip tecavüzcüleri aklayanlar, işçi cinayetlerine sessiz kalıp, işçi katili patronların sırtını sıvazlayanlar filmimize destek verecek değildi ya! Elbette köstek olacaklar. Açıkça ifade ediyoruz; Bu karar tamamen siyasidir!" denilirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bu, AKP'nin kurulunun AKP'ye muhalif bir filmi gençlerden kaçırma ve yasaklama çabasıdır. Bu kararda kamu yararı, adalet, hukuk ve bilimsel bakış yoktur.
Bu faşist bir hükümetin sanat politikalarının bir uzantısıdır. Bize ve halkımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz.
Bu apaçık bir sansür ve yasaklamadır.
Bizim filmimizi gençlere izletmeye, gençlerin de filmimizi izlemeye hakkı var.
Biz filmimize kefiliz. Filmimizde gençler için olumsuz örnek oluşturabilecek hiçbir şey yok. Filmimizde sadece neşe, kahkaha ve haksızlığa karşı, yaşam hakkı için mücadele eden iyi insanlar var. Onların rahatsız eden de sanıyoruz bunlar.
Tüm dostlarımızı, seyircilerimizi, meslektaşlarımızı herkesi bu adaletsizliğe boyun eğmemeye, bu karanlık günlerde halkımıza umut ve neşe vereceğine inandığımız filmimizin herkese ulaşabilmesi için tanıtımını desteklemeye ve 27 Nisan Cuma gününden itibaren sinema salonlarını çocuk, genç, yaşlı doldurarak filmimizi izlemeye davet ediyoruz.