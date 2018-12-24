Osmanlı Ocakları’ndan Fatih Portakal’a tehdit

Osmanlı Ocakları üyeleri Fox TV önüne siyah çelenk bırakarak 'Eroğlu Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Osmanlı Ocakları Başkanı ‘Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var’ dedi.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Fox TV binası önünde dün toplanan Osmanlı Ocakları üyeleri kanalın önüne siyah çelenk bıraktı.

Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yeleklilerin eylemleriyle ilgili haberi sunarken, Türkiye’de korku ve endişeden kimsenin zamlara karşı sokağa çıkmayacağını söyleyen Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilmişti.

Dün Fox TV binası önünde, üzerinde Türk bayrağı olan kırmızı beyaz yeleklerle toplanan Osmanlı Ocakları’na üye bir grup “Eroğlu Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak kanal önüne siyah çelenk bıraktı.

Grup adına konuşan Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, “Birileri sarı yeleklileri sokaklara davet ederse, biz kavgaya, gürültüye değil, biz birliğe kardeşliğe bir mesaj olsun diye Türk bayraklı kırmızı yeleklerimizle ülkemizin huzurunu bozup devletimizi karıştırmak isteyen hain gruplara, hain basın mensuplarına karşı sesleniyoruz. Şunu iyi bilsinler; bu millet al bayrağı için ölmeye yemin etmiştir. Sarı yeleklileri meydanlara davet edenler bilmelidir ki, bu emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürmektir, bu vatana ihanet etmektir. Siyah çelengin içine de kırmızı gül koyarak Portakal’a tepki koyuyoruz” diye konuştu.

’YÜZDE 52 DİŞLERİNİ SIKARAK BEKLİYOR’

Portakal’a “HDP’nin çağrısına uyma! Sen HDP’li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal. Gel bir olalım, birlik olalım” diye seslenen Canpolat şu ifadeleri kullandı:

“Ey Portakal. Sana conilerden fayda yok. Sana bu bölgede yaşayan insanlardan fayda var. Emperyalist güçlerin maşası olmaktan vazgeç. Ailenin hedef gösterildiğini söylüyorsun, senin ailen de bizim namusumuzdur Portakal. Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var.”

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Fransa’daki sarı yelek eylemleriyle ilgili haberi sunduktan sonra “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginde yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor, ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler" demişti. Erdoğan daha sonra Konya mitinginde ise "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni" diyerek Portakal’ı tehdit etmişti.

