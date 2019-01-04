'Osmangazi'ye zammı biz yapmıyoruz, dolar yapıyor...'

Otoyol AŞ'nin Genel Nüdürü Bülent Esendal, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine yapılan yüzde 45'lik zammı dolar kuru farkına bağladı.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yaklaşık yüzde 50'lik zamla 71.75 liradan 103.05 liraya yükselirken, Otoyol AŞ'nin Genel Nüdürü Bülent Esendal'dan açıklama geldi.

Köprünün işletmecisi Otoyol AŞ'nin Genel Müdürü Esendal, bankalara dövizle borçlarının olduğunu, köprünün fiyatının dolarla belirlendiğini söyledi.

Sözcü'ye konuşan Esendal, 2 Ocak 2018 tarihinde dolar kurunun 3.77 olduğunu ifade ederken 2 Ocak 2019 tarihi için geçerli dolar kuru olan 5.2810'u baz aldıklarını ve ortaya bu zammın çıktığını söyledi.