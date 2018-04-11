Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Dört kişinin öldürülmesiyle gündeme gelen Osmangazi Üniversitesi’nde rektör Hasan Gönen istifa etti.

Dört kişinin öldürülmesiyle gündeme gelen Osmangazi Üniversitesi’nde rektör Hasan Gönen istifa etti.

Gönen, "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimdem istifa ediyorum" dedi.

İSTİFASINI BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplantısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta üniversitede görevli araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında dekan yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürmüştü.

Olayın ardından rektör Hasan Gönen, katliamcı Volkan Bayar'ı koruduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Üniversite Rektörü Hasan Gönen bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.