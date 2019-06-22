Osman Öcalan: CHP Kürtlere yakın olmadı

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT Kurdi'ye konuştu. Öcalan, CHP'nin Kürtler için bir proje üretmediğini ve Kürtlerin seçimlerde aktör olması gerektiğini söyledi.

TRT Kurdi'de ağabeyi Abdullah Öcalan'ın mektubunu yorumlayan Osman Öcalan, 'kandil meşruiyetıni kaybetmiştir' ifadelerini kullandı.

TRT Kurdi'nin yaptığı haber, "Abdullah Öcalan İmralı'da bir mektup yazdı ve mektubunda HDP İstanbul Seçimi'nde tarafsız olsun" diyerek başlarken mikrofon uzatılan Osman Öcalan, "Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Osman Öcalan Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur dedi. Osman Öcalan. CHP Kürtlere yakın değil olmadı ve sadece Türkleri ileri sürdü, tuttu. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesap dahi edilmedi. Ve Kürtler hiçbiriyle sormadılar" diyor.

“CHP Kürtlere yakın olmadı. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesaba dahi katmadılar” diyen Osman Öcalan, “Kürtler, Türkiye’den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı” diye konuştu.

Kandil’in kendi meşruyetini kaybettiğini dile getiren Osman Öcalan “Kürtler adına işler yapılıyor. Cemil Bayık ve arkadaşları Öcalan’ın bir çok defa doğruluğunu bir kenara bırakıp reddettiler ve kendi meşruyetlerini çıkmaza soktular. Onun için diyorum ki bu kesinlikle bir başkaldırış ve kesinlikle meşru değildir. Ve söyledikleri iyi de olsa kötüde olsa kesin olarak meşru değildir. Ve Kürtleri hiçe sayamaz. Konuşmamızda da söyledim biz Öcalan’ı tanıyoruz. Her daim Kürtler Öcalan’ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor” ifadelerini kullanıyor.