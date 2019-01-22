Osman Kavala, Nobel’e aday gösterildi

Osman Kavala Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. ABD’de yayımlanan Politico dergisinde Kavala’nın bu ödülü kazanmasının ‘Erdoğan’ın hak ihlallerine dikkat çekecek küresel bir bildiri olacağını’ savunan bir yazı yayımlandı.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala’nın bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğinin açıklanmasının ardından ABD’de yayımlanan Politico dergisinde Kavala’nın ödülü almasını savunan bir yazı yayımlandı.

Ahval haber sitesinin genel yayın yönetmeni Yavuz Baydar, geçen hafta yapılan başvurunun ardından Kavala’nın adaylığı için Nobel Ödül Komitesi’nden teyit alındığını ve sürecin başladığını bildirmişti.

ABD’de Politico dergisinde Stephen Kinzer imzasıyla “Türkiye’nin Erdoğan karşıtı Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyor” başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede Kavala’nın ödülü kazanmasının “Erdoğan’ın hak ihlallerine” dikkati çekeceği savunularak bunun “bir zamanlar demokratik olup tiranlığa doğru kayan ülkeler” konusunda “küresel bir bildiri” anlamına geleceği ileri sürüldü.

Kavala’nın anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla bir yılı aşkın süredir mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunduğuna işaret edilen yazıda, “sürgündeki bir grup Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi”nin Kavala’yı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiği belirtildi.

Makalenin yazarı Kinzer, normal koşullarda Norveç’teki Nobel Enstitüsü’nün ödülü “tek bir talihsiz ülkedeki baskılar” nedeniyle tutuklu bir kişiye vermeyi tercih etmeyeceğini ancak bu yıl durumun "farklı" olduğunu savundu.

“ABD’den Polonya’ya, Macaristan’dan Filipinler ve Brezilya’ya kadar otoriter yönelimin yeni küresel eğilim olduğu” görüşünü savunan yazar, Erdoğan’ın da bu “pis kokulu otokratlar galaksisindeki en büyük yıldız olduğu” ifadelerine yer verdi.

Bu nedenle makalenin yazarı Kinzer’e göre “Kavala’ya Nobel Ödülü’nün verilmesi dikkatleri Türk Cumhurbaşkanının hak ihlallerine çekecek”.

Kavala’nın “demokrasi ve etnik çoğulculuğa bağlılığının” onu birçok yönden tipik bir Erdoğan karşıtı yaptığını savunan Kinzer, “Kavala’nın dramı yeni antidemokratik rejimlere karşı demokrasiyi savundukları için hapsedilen binlerin dramına ayna tutuyor” diye yazdı.