Osman Baydemir'in hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "polise hakaret" iddiasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı.
Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı.
Mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde "polise hakaret" iddiasıyla verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.
Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.