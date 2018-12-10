Osman Baydemir ve Leyla Birlik'e hapis cezası

HDP'li Osman Baydemir ve Leyla Birlik'e 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri' iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Dargeçit ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçelerindeki sokağa çıkma yasaklarını protesto amacıyla 2015 yılında Şırnak'ta düzenlenen yürüyüşe katılan dönemin Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Osman Baydemir ve Leyla Birlik hakkında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Baydemir ve Birlik'e 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Hakim, milletvekilleri Önlü ve Başaran'ın dosyasını ise ayırdı.