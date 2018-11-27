Oslo'daki 'Akil İnsanlar' toplantısına AKP'den 'sürpriz' katılım

'Çözüm süreci' döneminde AKP tarafından oluşturulan 'Akil İnsanlar' heyetinde yer alan isimlerin Oslo'da yaptığı toplantıya AKP'den de katılım olduğu ortaya çıktı.

"Çözüm süreci" döneminde AKP tarafından oluşturulan "Akil İnsanlar" heyeti geçtiğimiz günlerde Oslo'da toplanmıştı.

Ufuk Uras, Ali Bayramoğlu, Kadir İnanır ve Yıldıray Oğur gibi isimlerin yer aldığı toplantıya AKP'den de katılım olduğu ortaya çıktı.

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, konuya ilişkin yazısında, toplantının sürpriz isminin Prof. Dr. Aşkın Asan olduğunu yazdı.

Asan'ı tanıtan Yıldız, "Önce AKP milletvekili. Sonra 2011-2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı. Ardından Trabzon Avrasya Üniversitesi Rektörü. Ayrıca Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Son görevi mi? Erdoğan'ın, “Bazı profesörlerimiz çıksın, 'Ben İmam-Hatip okullarında yöneticilik yapmaya varım' desin. İşte reform budur” çağrısından sonra geçen yıl Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Üsküdar'daki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Müdürü oldu. Bu görevlendirmenin de bizzat Erdoğan'ın isteğiyle gerçekleştiği bildirildi" ifadelerini kullandı.