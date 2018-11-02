OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi kararı

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi.

Buna göre, 4’üncü kademe gelişmiş ilçelerde bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek.

Karar şöyle:

1) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60 indirimli

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli

d) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.