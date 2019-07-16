Oruç Reis de Akdeniz'e gidecek

AB’nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırım kararı almasının ardından, bugün Enerji Bakanı Dönmez Oruç Reis gemisinin de Marmara'daki çalışmalarının ardından Akdeniz’e gideceğini açıkladı. Oruç Reis için son olarak koruma gemisi ihale ilanı açılmıştı.

Marmara Denizi’nde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Akdeniz’de gideceği açıklandı. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırımlarının ardından sözkonusu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklandı.



Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Dönmez “Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz” diye belirtti.

2017 yılında 400 milyon liraya yaptırılan Oruç Reis Araştırma Gemisi için o tarihte Enerji Bakanı olan Berat Albayrak, “agresif biçimde” petrol arama faaliyetine girişileceğini belirtmişti. Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) “Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alımı” ihale ilanı geminin suları giderek ısınan Akdeniz’e gönderileceğinin işaretini vermişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN 'KIYTIRIKTAN KARAR' YORUMU

AB dün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek yaptırım kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada AB'nin yaptırım kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savunarak "Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar" demiş ve en kısa sürede dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e göndereceklerini açıklamıştı.