Örtülü fon kanun tasarısı Meclis'te: 'Turizm Geliştirme Ajansı' derebeyliği geliyor!

Turizmdeki işletmelerden yıllık toplam 150 milyon doları bulacak vergi alınmasını öngören kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek. Kanun teklifiyle 'Turizm Geliştirme Ajansı' adında Sayıştay denetimi dışında, Kamu İhale Kanunu'ndan muaf bir fon yaratılması öngörülüyor.

Turizm sektöründeki işletmelerden yeni bir vergi alınmasını öngören yasa teklifi bugün Meclis'te görüşülecek.

Teklifle "Turizm Geliştirme Ajansı" adında Sayıştay denetimi dışında ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf bir "örtülü fon" yaratılması öngörülüyor.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, işletmelerinin hepsinin icralık olacağını, 1,5 milyon kişinin çalıştığını sektörde yeni vergilerle birlikte personele maaşların ödenemeyeceğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise alınacak vergilerle, işletmelerin kârlarından yüzde 10-15 alınmış olacağını vurgulayarak, bu rakamların sektörü öldüreceğini iddia etti.

DENETİM DIŞI FON

Sözcü'nün haberine göre Turizm eski Bakanı ve TÜRSAB eski Başkanı Bahattin Yücel de, kurulmak istenen Turizm Ajansı'nın Sayıştay denetimi dışında tutulmasına karşı çıkılması gerektiğini söyledi. Yücel, Turizm Ajansı'nın kaynağının nereye nasıl harcanacağının denetim dışı bırakılmasına ilişkin, “Örneğin Turizm Bakanı, okçuluk konusunun önemli bir tanıtma etkinliği olduğuna tek başına karar verip dilediği kadar kaynak aktarabilecektir” dedi.

Daha önce AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan "Turizm Geliştirme Ajansı"nın kurulmasına ilişkin kanun teklifiyle beraber, Sayıştay denetimi dışında tutularak, Kamu İhale Kanunu’ndan muaf yeni bir örtülü fon yaratılmasına karar verilmişti.