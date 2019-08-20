Orman yanıyor, iktidar bakıyor... 20 yangın söndürme uçağı THK'nın hangarında bekletiliyor

Geçtiğimiz aydan bu yana pek çok noktada çıkan yangınlar şüpheleri arttırırken, yeterli önlem alınmaması nedeniyle de yüzlerce hektar alanı küle döndü. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Türk Hava Kurumu’nun 20 uçağı, Orman Genel Müdürlüğü beğenmediği için hangarlarda yatıyor. Günde 1.8 milyon TL para harcanan saraya para var da, İzmir’in ciğerlerine ayıracak para yok mu?' diye sordu.

Pazar günü İzmir’de başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınları şu ana kadar yüzlerce hektar alanı küle çevirdi.

Dün gece İzmir'in pek çok noktasından görülebilen yangın yoğun dumana sebebiyet verirken, köylüler kül yağan bölgede sabaha kadar nöbet tuttu.

Geçtiğimiz aydan bu yana pek çok noktada çıkan yangınlar şüpheleri arttırırken, yeterli önlem alınmaması konuşulmaya devam ediliyor.

'20 UÇAK HANGARDA YATIYOR'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, yangınlarla ilgili bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştiren Bayır, "Bu olay bize bir kez daha hazırlıksız ve öngörüsüz olduğumuzu gösterdi. Böylesine önemli bir yangına, müdahale aşamasında problemler yaşanmıştır. Türk Hava Kurumu’nun 20 uçağı, Orman Genel Müdürlüğü beğenmediği için hangarlarda yatıyor. Daha önce bu uçaklar kullanılırken, bu sene başka bir firmadan 34 helikopter kiralandı. Şimdi soruyorum, niçin İzmir’deki yangınlarda uçak kiralanmamıştır? Yanacak yer kalmayınca mı kiralama işlemini gerçekleştireceksiniz?" dedi.

'SARAYA MİLYONLAR HARCAYAN DEVLETİN YANGIN UÇAĞINA PARASI YOK MU'

Bayır, "Bu yangınlar sıradan bir olay olmamakla birlikte, rüzgârın da etkisiyle birlikte ağır sonuçlara sebebiyet vermiştir. ‘Orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en iyi ülkesiyiz’ açıklamasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, durumun ciddiyetinin farkında değil herhalde. İzmir hala yanıyor. Niçin yangın söndürme uçaklarını kiralamıyorsunuz?

Devletin bu yangına, ek olarak müdahale edecek, yangın uçağı kiralayacak parası mı kalmadı? Günde 1.8 milyon TL para harcanan saraya para var da, İzmir’in ciğerlerine ayıracak para yok mu? Nedir bu İzmir ile probleminiz? Nedir sizi bu düşünceye iten şey? Bakanlık yetkilileri, ‘Uçak ve helikopter aynı anda uçamaz’ yanıtını vermişler. Siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz? Uçaklar çalışırken, helikopterleri piste, helikopterler çalışırken de, uçakları piste çekersiniz. Aynı anda uçmalarını gerektirecek bir şey kalmaz. Böylelikle pilotların daha sağlıklı bir biçimde çalışmalarının önünü açarsınız" dedi.