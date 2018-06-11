Orman Bakanı: Botanik parkının yerine hastane yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'da yapılması planlanan hastanenin botanik parkı arazisine yapılacağını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'da açılış törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, hastane yapımı için başka arazi bulamadıkları için botanik parkı yerine hastane yapılacağını söyledi. Eroğlu "Biliyorsunuz burada bir hastane yeri aranıyordu. Biz botanik parkı için hazırlık yapmıştık. Başka yer bulamadık ve damadınız olan Başbakan Yardımınız Recep Akdağ ile birlikte bütün bu bölgeyi taradık. Ama maalesef çok kapsamlı bir hastane yapacak yer bulamadık. Dolayısı ile mecburen o botanik park bahçesinin bulunduğu yeri hastane için tahsis ettik ve Cumhurbaşkanımız da o meselesinin o kadar takipçisi ki, kendisi ‘Bu hastane ne oldu?’ diye sordu. Cumhurbaşkanımız, hastane için ‘Geç kalmasın, gereği yapılsın’ diye talimat verdi. Şimdi ise buraya dünyanın en muhteşem hastanesi yapılacak. Hazırlıklar tamam, bunun da müjdesini vereyim” şeklinde konuştu.

Park arazisine inşaat konusu geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş ve Ordu halkından tepki görmüştü.