Orman Bakanı: Botanik parkının yerine hastane yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'da yapılması planlanan hastanenin botanik parkı arazisine yapılacağını söyledi.
Pazartesi, 11 Haziran 2018 20:14

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'da açılış törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, hastane yapımı için başka arazi bulamadıkları için botanik parkı yerine hastane yapılacağını söyledi. Eroğlu "Biliyorsunuz burada bir hastane yeri aranıyordu. Biz botanik parkı için hazırlık yapmıştık. Başka yer bulamadık ve damadınız olan Başbakan Yardımınız Recep Akdağ ile birlikte bütün bu bölgeyi taradık. Ama maalesef çok kapsamlı bir hastane yapacak yer bulamadık. Dolayısı ile mecburen o botanik park bahçesinin bulunduğu yeri hastane için tahsis ettik ve Cumhurbaşkanımız da o meselesinin o kadar takipçisi ki, kendisi ‘Bu hastane ne oldu?’ diye sordu. Cumhurbaşkanımız, hastane için ‘Geç kalmasın, gereği yapılsın’ diye talimat verdi. Şimdi ise buraya dünyanın en muhteşem hastanesi yapılacak. Hazırlıklar tamam, bunun da müjdesini vereyim” şeklinde konuştu. 

Park arazisine inşaat konusu geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş ve Ordu halkından tepki görmüştü.
Cumartesi, 06 Mayıs 2017 12:44
Karadeniz'in tek botanik parkı, projesi bile olmayan hastane için sökülüyor
İki yıl önce yapımına başlanan ve bu yaz halka açılması beklenen Karadeniz'in tek Botanik Parkı, projesi bile olmayan hastane için sökülmeye başladı.

Ordu’nun Altınordu İlçesi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yaklaşık 15 milyon liralık harcamayla 116 dönüm arazi üzerine kurulan Karadeniz’in tek Botanik Parkı, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kente yapılması planlanan 800 yataklı şehir hastanesi için yeterli büyüklükte arazi bulunamayınca, bu yaz halka açılması beklenen Botanik Park, hastaneye tahsisi için sökülmeye başladı.

DHA'dan Nedim Kovan'ın haberine göre Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Eskipazar’da 116 dönüm arazi üzerine yaklaşık 15 milyon TL harcamayla Botanik Parkı kuruldu. Geçen yıl yapımı tamamlanan Botanik Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. İçinde oturma alanları, yürüyüş parkuru,  kır düğünü alanı, ağaç fidanları, çeşitli bitkiler ve sosyal tesislerin olduğu Botanik Parkı, yaz mevsiminde ziyaretçilere açılması planlanırken, şehir hastanesiyle gündeme geldi.

PARK ARAZİSİ ÜZERİNE ŞEHİR HASTANESİ PLANLANIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeri ve projesi hazır olan 400 yataklı Ordu Devlet Hastanesi yeni inşaatı projesini iptal edilerek, yerine 800 yataklı şehir hastanesi yapılması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüs alanında yapılması planlanan 76 dönümlük şehir hastanesi arazisi yetersiz bulundu. Bunun üzerine gözler Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Botanik Parkı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı şehir hastanesinin buraya yapılması yönünde talepte bulununca, Botanik Parkı'ndaki üst yapılar da sökülmeye başladı.

HASTANENİN PROJESİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, botanik parkının yapılması için 15 milyon TL para harcandığını hatırlatarak, parktaki söküm çalışmalarına tepki gösterdi. Şehir hastanesinin henüz projesinin bile olmadığını iddia eden Seyit Torun, "Bakanlığa ‘burayla ilgili projeniz var mı, ne kadar kaynak ayırdınız, planlama var mı’ diye soruyoruz hiçbir şey yok. Ama bir tara ftanda Botanik Parkı'nı söküyorlar. Muhalefet olarak ne yapıldığını öğrenmekte hakkımız. Kaldı ki yerle ilgili de bütün seçenekler tükenir, gerçekten yer bulunmaz değerlendirilir. Herkes aklına ilk geldiğinde orayı gözüne kestirmesini, göz dikmesini doğru bulmuyoruz. Oraya ciddi bir para harcandı, kimse cebinden para koymadı oraya. Bu devletin, milletin parası harcandı oraya” dedi.

'BU KAYNAKLARI BU ŞEKİLDE HEBA ETMEYİN'

Sağlık Bakanlığı'nın Ordu'ya yapmayı planladığı şehir hastanesinin projesi ve durumuyla ilgili kendilerine bilgi vermekten kaçındığını, Botanik Park alanına hastane yapımından mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini de vurgulayan Seyit Torun, "Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi almaya çalıştım alamadım. Ya bizden gizleniyor ya da ortada somut bir şey yok. Bütçesi, projesi, yerle ilgili fizilibite yok. Ordu'ya ne zaman kamu yatırım gündeme gelse, fidanlığa herkes gözünü dikiyor. Bütün seçenekler biter, yer konusunda alternatifler tükenmiş olsa yaparsınız. Bu seçenekler tükenmeden buraya neden yapıyorsunuz. Böyle bir keyfiyet olmaz, lütfen bu yanlıştan dönün, diğer seçenekleri değerlendirin. Bakanlıkta şu anda kimseye bize bilgi belge vermiyor, varsa bize de gönderin biz de bilelim, bunun belgesini istiyoruz. Ortada hiçbir şey yok. O alanda söküm işlemleri devam ediyor, lütfen bu kaynakları bu şekilde heba etmeyin" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

2 KÜP ALTINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan 2 yıl önce Botanik Park alanında inşaat çalışması yürütülürken 2 küp altın bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Alanda 16’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Eskipazar hamamının yanındaki Botanik Park’ta, kazı sırasında işçilerin 2 küp altın bulduğu iddiaları sosyal medya ve yerel medyada gündeme gelmiş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Botanik Park'ta iş makineleri ve işçilerin çalışmaları da vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenmiş, kentte büyük heyecan yaratmıştı.

 
Cuma, 16 Haziran 2017 17:07
Ordu'da şehir hastaneleri paneli: Halk 'Botanik Park'a sahip çıkıyor
Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın saat 14.00'de Ordu Çevre Derneği tarafından "Şehir Hastaneleri" paneli düzenlenecek. Etkinlik, Ordu'da şehir hastanesi yapılmak istenen Botanik Park'a sahip çıkan yurttaşların katılımıyla yapılacak.

AKP'nin "Şehir Hastaneleri" projesi ve projenin arkasındakiler yarın Ordu'da tartışılacak.

Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın saat 14.00'de, Ordu Çevre Derneği tarafından "Şehir Hastaneleri"ne ilişkin kapsamlı bir panel düzenlenecek.

Panelin konuşmacıları Dr. Ebru Basa ve TTB Konseyi Eski Üyesi Dr. Zeki Gül olacak.

Ordu'da daha önce Botanik Parkı alanı olarak belirlenen ve yaklaşık 15 milyon lira harcanarak fidanların dikildiği alana Şehir Hastanesi yapılması gündemde. Ordu halkı bir süredir "Botanik Park'a dokunma" başlığıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. 

 