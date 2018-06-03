Orhan Gencebay'dan Arif Sağ'a tehdit: Hapislik bir durum bile olabilir

Orhan Gencebay, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin seçimi kazanan Arif Sağ için 'Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum' dedi.

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’ningeçen perşembe yapılan genel kurulunda Arif Sağ kazandı.

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan, Orhan Gencebay, Arif Sağ'ı tehdit ederek, "Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti" ifadelerini kullandı.

Gencebay, Arif Sağ'ın "telif parasıyla ilgilenmediği" şikayetinde bulunarak, "Arif Sağ orayı 8-10 yıldır yönetiyor. Hiçbir katkısı olmadı. Orada farklı bir ortam vardı. “Ben burada duramam” dedim, dilekçemi yazdım, ayrıldım. Onlar açıkladı kamuoyuna dilekçemi. Sonra sanki ben açıklamışım gibi yaptılar. Bence kesinlikle telifin peşinde falan değiller. Telif önemli değil onlar için" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay, MESAM'ın Arif Sağ'ı ihraç etmesiyle ilgiliyse kayyumu savunarak, "3 aydır bakanlığın atadığı arkadaşlarımız yönetti orayı. Bana göre onlar görevlerini gereği gibi yaptılar. Usulüne göre olmuştur" diye konuştu.