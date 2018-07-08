Orhan Gencebay: Erdoğan’ın getirilerinin ne olduğu bütün haşmetiyle ortada

Orhan Gencebay, 'Tayyip Erdoğan’ın getirilerinin ne olduğu bütün haşmetiyle ortada' diyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'insan olarak sevdiğini' söyledi.

Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili konuştu.

Gencebay, Erdoğan'ı "çok eskiden tanıdığını" ve "insan olarak sevdiğini" söyledi. Erdoğan'ın "getirilerinin ne olduğu bütün haşmetiyle ortada" diyen Gencebay, "devletimi idare eden kim varsa, saygı duyarım" dedi.

Türkiye gazetesinden Gülçin Coşkan’a konuşan Gencebay'ın ilgili açıklaması şöyle:

"Devletimi idare eden kim varsa, saygı duyarım. Demirel’i, Ecevit’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Özal’ı, Çilleri’, Mesut Yılmaz’ı, hepsini tanıdım. Tayyip Erdoğan’ın getirilerinin ne olduğu bütün haşmetiyle ortada... Ayrıca Tayyip Beyi çok eskiden tanırım, insan olarak severim; O mağdurun ve mazlumun yanındadır. Söylenecek bir şey varsa, fırsatını bulduğum zaman, kendisine söylerim."