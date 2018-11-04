Orhan Gencebay: Devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur

Orhan Gencebay, Posta gazetesine konuşarak 'Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın' dedi.

Son dönemde hep eleştirilerin odağında olan şarkıcı Orhan Gencebay, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e bir röportaj veren Gencebay, "Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var" dedi.

Gencebay ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, "Onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiğimi hep söyledim. Doğruları savunurken linç edileceksem boynum kıldan ince…" ifadelerini kullandı.

'SON KARAR TABİİ Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANININ OLACAK'

Erdoğan tarafından "Kültür ve Sanat Kurulu"na atanan Gencebay, kurulla ilgili olarka, "Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Biz alanımızda dokuz kişiyiz. Hülya (Koçyiğit) Hanım sinemayı temsil ediyor mesela, ben müzik... Her ne kadar ihtisas alanlarımız farklı da olsa genel kültürlerimiz, görüşlerimiz var. Uzmanına teslim etmek lazım son sözü. Kültür ve sanatla ilgili ne fikrimiz varsa Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız. Son karar tabii ki sayın Cumhurbaşkanının olacak" dedi.

Kuruldan alınacak 11 bin lira maaşa dair konuşan Gencebay, "Ben orada maaş almak için değil ülkeme yararlı olmak için varım. Bu maaşa ihtiyacım da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez" diye konuştu.

ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

Gencebay, Erdoğan ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla, ülkesine sahip çıkışıyla son derece önemli bir görevi başardığını ve her Türk vatandaşı gibi Türkiye sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Ben siyasetçi değilim. 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz...

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıllar öncesinden tanır, severim. Burada yanlış olan ne? Evet, onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiğimi hep söyledim. Doğruları savunurken linç edileceksem boynum kıldan ince…"