Orhan Aydın: 'Yaşasın hayat yaşasın tiyatro' sözünün ardında darbecilik aramak cahillik

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifade vermek üzere götürüldüğü emniyette 'Yaşasın Hayat, Yaşasın Tiyatro' ve 'Darbenin siyasi ayağı araştırılsın' tweetleri nedeniyle ifade vermişti. Gün içerisinde yaşananları soL'a anlatan Aydın, 'Ben eşitlik ve özgürlük mücadelesi için sanat üretmek üzerine hayatını kurgulamış sosyalist bir tiyatrocuyum. Yaşadığımız sürece bunun için mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı, 24 Haziran seçimlerinde de Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 2. bölge milletvekil adayı Orhan Aydın, paylaştığı Twieter mesajları nedeniyle bugün saat 10.30'da polisler tarafından evinden alınarak ifade vermeye götürülmüştü.

Gün boyunca yaşadıklarını soL'a anlatan Orhan Aydın, 'Darbeci olarak suçlanmam cehalet örneğidir. Ben eşitlik ve özgürlük mücadelesi için sanat üretmek üzerine hayatını kurgulamış sosyalist bir tiyatrocuyum. Yaşadığımız sürece bunun için mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

Orhan Aydın şunları söyledi:

"Ben 47 yıldır sinemada, tiyatroda sanat üretiyorum. 12 Mart, 12 Eylül darbe dönemlerini yaşadım. Şimdiyse mahkeme kararı olmaksızın insanların evlerinden işyerlerinden alınıp götürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bugün sabah polis kapımı çaldı. Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle savcılığın emriyle polis merkezine götürüleceğimi söyledi. Avukatımı aradım. Aslında üç dosya var. Biri 27 Mart Tiyatrolar Günü nedeniyle 'Yaşasın hayat yaşasın tiyatro' yazdığım için Erzurum'dan bir vatandaş ihbar etmiş ve darbecilikle suçlamış beni. Savcı da bunu ciddiye almış ve ifademin alınmasını istemiş. Şaşırdım kaldım. Tiyatro insanlık tarihinin en seki ve saygın mesleğidir. Bu sözüm üzerinden bir sanatçının darbeci olarak suçlanması cehalet örneğidir. Bu sözün arkasında darbecilik aramak nafiledir. Biz ancak sanatla bir darbe gerçekleştirebiliriz o da ancak eşitlik ve özgürlük yaratmak için yapabiliriz bunu. İkincisi de Antalya savcılığının emriyle yazılmış soruşturmaydı. Twitter'da 'Darbecilerin siyasi ayağı ortaya çıkarılsın' diye tweet paylaşmışım, buradan beni darbeci olmakla suçlamış savcı. Benden 'FETÖ'cü yaratmaya çalışmak çok anlamsız, çok cahilce bir çaba. Ben eşitlik ve özgürlük mücadelesi için sanat üretmek üzerine hayatını kurgulamış sosyalist bir tiyatrocuyum. Yaşadığımız sürece bunun için mücadeleye devam edeceğiz."