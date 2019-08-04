Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara 6 milyon 100 bin liralık bütçe dağıtılacağını açıklamıştı. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel tiyatrolara ayırdığı bütçeyi soL'a değerlendirdi . Orhan Aydın, 'Bakanlık bizden uzak dursun yeter' dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, geçtiğimiz günlerde özel tiyatrolara 6 milyon 100 bin liralık bütçe dağıtacaklarını açıklamıştı.

Bakanlığın özel tiyatrolara dağıtacağı bütçeyi soL'a değerlendiren tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, ''Bakanlık bizden uzak dursun yeter'' dedi.

'DEVLETİN TİYATRO İLE İLİŞKİSİ PARA DAĞITMAK'

Bütçe arttırılması açıklamasına, tiyatrolardan gelen reaksiyonun neden olduğunu belirten Orhan Aydın, ''Şimdiye kadar bu fona ayırdıkları paranın üç kuruş olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Ama parayla saadet olmuyor. Çünkü sorun çok daha temel. Devletin tiyatro ile ilişkisi yalnızca para dağıtmak üzerinde. Asıl olan bu gerçekliği aşmaktır alanın sorunlarını bilmek bu sorunlara çözüm üretmektir'' diye konuştu.

'BAKANLIK KENDİ YANDAŞLARINI YEMLİYOR'

Asıl sorunun opera, konser ve bale salonlarının olmaması olduğunu vurgulayan Aydın, ''Biliyoruz ki Kültür Bakanlığı son 10 yıldır tiyatrolara ayırdığı fonu tamamıyla tiyatro dünyasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmayan vakıflar ve dernekler üzerinden kendi yandaş dünyalarına yemliyor. Oysa bu ülkedeki temel sorunun salonsuzluk olduğunu biliyoruz'' dedi.

'BAKANLIK BİZDEN UZAK DURSUN YETER'

Orhan Aydın yapılanın 'göz boyama operasyonu' olduğunu da belirterek şunları söyledi; ''Buna perhiz bu ne lahana turşusu! Bir yandan Anadolu’da aydınlanmayı barışı eşitliği kardeşliği savunan oyunları yasakla salon verme, gerçeğin peşinden koşan sanat yaratıcılarını düşman ilan et; öte yandan kendi dünyana halkı parasını saçmaya çalış. Bunun adı değiştiremediği, kendisinin kılamadığı tiyatroya ‘göz boyama’ operasyonudur. 2013 Haziran Direnişi’nden beri AKP tarafından düşman ilan edilen tiyatro yaratıcıları ve tüm sanat alanları olarak durduğumuz yerde durmaktayız. Yalnızca gerçeği söyleyerek gerçeğin izindeki oyunları üretip hayata katarak yolumuza devam etmeliyiz. Bakanlık bizden uzak dursun yeter!''