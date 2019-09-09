'Organize işler' düğünü: İsim listesinde yok yok...

Adı Susurluk Skandalı’nda karışan 'Drej Ali' lakaplı organize suç örgütü lideri Ali Yasak’ın oğlunun düğününde nikah şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Düğüne AKP'li Metin Külünk, Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Sabri Kirişçi, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Abdullah Kığılı, oyuncu Oktay Kaynarca ve futbolcu Gökhan Gönül gibi isimler katıldı.

Adı Susurluk Skandalı’na karışan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, oğlu Halil Yasak’ı önceki gece İstanbul'da düzenlenen törenle evlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nikah şahitliği yaparken, düğüne katılanların listesi dikkat çekti.

İşte o liste:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ülvi Yönter, Mehmet Faruk Aksu, Fethi Yıldız, MHP MYK Üyeleri ve Milletvekilleri İbrahim Özyavuz, Mehmet Bülent Karataş, Tamer Osmanağaoğlu, Milletvekili Hayati Arkaz, Milletvekili Ahmet Akay, AKP 25. Dönem Milletvekili Metin Külünk, 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam. Viranşehir Belediye Başkanı Mehmet Salih Ekinci, Haliliye Kaymakamı Ufuk Akıl, Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Sabri Kirişçi, Ceylanpınar eski belediye başkanı Menderes Atilla, Eyyübiye eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Bozova eski belediye başkanı Hasan Arusoğlu, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, TSE Başkan Yardımcısı Uğur Büyükhatipoğlu, Sağlık Bakanlığında Bürokrat Osman Güzelgöz, Şanlıurfa eski belediye başkan yardımcısı Habip Arslan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyüp Şelli, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kurt, Gazeteci Sedat Atilla, Avukat Şevket Küçük, Nevali Otel Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Aslan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Karaköprü Belediye Başkan adayı gösterilen eşi Essum Saatçi Aslan, Şanlıurfalı patronlar; Abdullah Kığılı, Hadi Altun, Kenan Altun, Fatih Bucak, Fuat Altun, Mehmet Altun, Sait Badıllı, Hüseyin Akgün, Feridun Öncel, Ethem Yasak, Ömer Yasak, Nezir Öztop, Esad Güzelgöz, Aziz Aslan, Şeref Yazoğlu, Mehmet Bölüktimur, Uğur Gümüşçü, Av. Ahmet Küçük, Av. Rahmi Özkan, Mehmet Ekinci, İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, Hilton Adana/Mersin Genel Müdürü Abdurrahman Toprak, turizmci Rahime Yaşar, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, ünlü modacı Faruk Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun babası, siyasetçi Hasan Soylu, Kasım Hafız Sezer, futbolcu Gökhan Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Ömer Kurt.

DREJ ALİ KİMDİR?

Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

12 Ocak 1978'de "kanunsuz yürüyüşe" katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

1988'de Milliyet gazetesini kardeşi ile ilgili bir haber yüzünden tarattı.

Korkut Eken, DGM savcılığına 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede, "Çatlı gibi Yasak'ın da, 1987-88'de MİT tarafından, yurtdışında PKK ile mücadelede kullanıldığını" söyledi.

1989'da İnci Baba'yı vurdu. 5 Haziran 1997'de Mahmut Övür'e yapılan saldırıyı azmettirdiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatla ifade verdi ve hakkında gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. 1 Ekim 1997'de Şişli'de bir pavyonda yakalandı.

Mahmut Şahin'in kızı Fatmagül Şahin'i ölümle tehdit etmek suçundan çıkarıldığı Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kızkardeşinin düğünüyle de gündeme geldi.

Et kaçakçılığı ile ilgili başlatılan Buffalo Operasyonu'na Yasak'ın adı da karıştı. Et kaçakçılığının elebaşı olarak bilinen İsak Romano'nun yaralanması olayında azmettirici olduğu öne sürülen Yasak, burnundan ameliyat olmak için yattığı Florance Nightengale Hastanesi'ndeki odasında gözaltına alındı. Sorgulanmak için Ankara'ya götürülen Yasak, daha sonra serbest bırakıldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi.

İddianamede, Ali Yasak'ın kurulan örgüt içindeki anlaşmazlık sırasında gözdağı vermek amacıyla İsak Romano'yu ayağından vurdurma ve sanıklardan Ömer Faruk Kamaç'ın bürosunu bombalattırma eylemleri sırasında da silah ve patlayıcı madde kullandığının, iddialar arasında yer aldığı belirtildi.