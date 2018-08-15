Ordu'daki selin bilançosu: Bin 100 ton fındık zarar gördü

Ordu Valiliği yaptığı açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda bin 100 ton civarında fındığın zarar gördüğünü bildirdi.

Ordu Valiliği yaptığı açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda bin 100 ton civarında fındığın zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı belirtildi. Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağışın etkili olduğu anımsatılan açıklamada, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yerini, 99 konutu su bastığı, 9 köprünün ise tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Afetten etkilenen bin 325 vatandaşın bulunduğu yerden tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yaşanan afetlerde yaralanan 9 vatandaştan 6'sının taburcu edildiği, 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğü, bir kişinin de temizlik çalışmaları sırasında yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Fındık ürününde meydana gelen hasarı tespit etmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün oluşturduğu 14 ayrı ekiple arazide yapılan tespit çalışmalarında, 3 bin civarında fındık üreticisi ile bire bir görüşme yapılmış, fındık bahçeleri incelenmiş ve bunun neticesinde bin 100 ton civarında fındık ürününün zarar gördüğü değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çaybaşı ilçesinde 17 bin civciv, Perşembe'de 78, Fatsa'da 40, Ünye'de ise 130 arılı kovan ile 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

'CEVİZDERE IRMAĞI ISLAH PROJESİ HAZIRLANACAK'

Ünye'de önemli hasarın meydana geldiği Cevizdere Irmağı'nda taşkınları önlemek amacıyla ıslah çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Islah çalışmalarında karşılaşılan mülkiyet sorunlarını gidermek üzere Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında, Ünye Kaymakamlığı, OrduBüyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden müteşekkil bir komisyon oluşturulmuştur. Cevizdere Irmağı Islah Projesi en kısa sürede hazırlanıp, ırmağın ıslah çalışmalarına başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

