Ordu'daki sel 700 ton fındığı götürdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinin fındık üreticisine zararının "600-700 ton civarında" olduğunu açıkladı.
Fındık rekoltesinin yaklaşık üçte birlik bölümünün Ordu'da selden zarar gören, aşırı yağış alan bölgede üretildiğini belirten Pakdemirli, "Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi" dedi.
Bakan, fındık üreticilerinin zararını telafi etme sözü verdi.