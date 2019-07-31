Ordu'da bir boğulma vakası daha: Önlem yok...

Ordu Perşembe'de bulunan Çaka plajında akıntıya kapılan bir kadın güçlükle kurtarıldı. Ambulansın bölgeye geç gelmesi tepkilere neden oldu. Dün aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren yakınını kurtarmaya çalışan bir kişi yaşamını yitirmişti.

Ordu Perşembe'de bulunan Çaka plajında bir kadın akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan kadın cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla bulunabildi. Boğulma tehlikesi atlatan kadın, tesadüfen plajda bulunan sağlık personeli ve cankurtaranların müdahalesi ile hayatta kaldı.

Boğulma tehlikesi atlatan kadının yakınları da fenalık geçirerek hastaneye sevk edildi.

AMBULANSIN GEÇ GELMESİ TEPKİ İLE KARŞILANDI

Ambulansın bölgeye geç gelmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

DÜN DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşanan boğulma olayı ile ilgili konuşan bir yurttaş, "Çaka Ordu'nun plajlar bölgesinde olmasına rağmen ambulansların Fatsa ve Ordu merkezden gelmesi hayati tehlikeyi arttırıyor. Yaz döneminde plajlar bölgesinde mobil ekiplerin bulunması gerekiyor. Dün de yine aynı bölgede bir vatandaş boğulan arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti. Bu arada dalgalı ve akıntılı deniz olmasına rağmen yetkililerin, vatandaşın denize girmesine izin vermesi de bu tür olayların sıklığını arttıran bir durum'' dedi.