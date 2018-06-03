Ordu ve Giresun'un ardından Bolu'da boş alanda AKP mitingi

Başbakan Binali Yıldırım Bolu'da miting yaptı. Giresun ve Ordu'nun ardından AKP'nin Bolu'da da boş alanda miting yaptığı görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım Bolu Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Ancak, Yıldırım'ın Bolu'da düzenlediği miting, AKP'nin son zamanlarda yaşadığı görüntülere sahne oldu. Miting alanının tıpkı Ordu ve Giresun mitinglerinde olduğu gibi, boş olduğu gözlemlendi.

Miting, belirlenen saatten 1 saat geç başlarken, Yıldırım’ı dinlemeye giden az sayıdaki vatandaş da çevredekilerin kameralarına yakalandı. Başbakan sahnedeyken, çok az kişinin kendisini dinlemesi ise dikkat çekti.

Medya14'te yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, önceden tesisin yapılacağı yerde atılacağı duyurulan Sanayi Çarşısı'nın temel atma törenini sanal olarak mitingde gerçekleştirdi. Yıldırım konuşurken vatandaşlara sık sık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “24 Haziran’da sandıkta Milletin Adamını seçeceksiniz tamam mı” sorusunu vatandaşlar “Tamam” diye yanıtladı.

Öte yandan miting kürsüsünde, AKP il Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da birer konuşma yaparken, konuşmalar sırasında vatandaşların alandan ayrıldığı da ifade edildi.